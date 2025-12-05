Нерадивая мать заморила голодом четырёхмесячного ребёнка в российском регионе

Жительница Бурятии сознательно заменяла детскую смесь обычными сухими сливками, несмотря на неоднократные предупреждения врачей о критическом недоборе веса ребенком. Малыш погиб от тяжёлого истощения.
Уточняется, что медики фиксировали нарушение развития с первых недель жизни ребёнка. На осмотрах врачи прямо указывали матери, что питание, которое она давала младенцу, опасно и не обеспечивает нормального роста. Однако женщина игнорировала рекомендации и продолжала подкармливать младенца разведёнными сливками, передает телеграм-канал Babr Mash.
К четырём месяцам состояние ребёнка оказалось критическим: при смерти он весил всего 2640 граммов — почти столько же, сколько при выписке из роддома. Эксперты назвали причиной гибели алиментарную дистрофию — тяжёлое истощение, развившееся из-за неправильного и несбалансированного питания.
На допросах женщина полностью признала вину. Суд учёл наличие у неё двоих малолетних детей и назначил год ограничения свободы. Осуждённая не сможет покидать свой район без разрешения и обязана регулярно отмечаться в инспекции.
