Нерадивая мать заморила голодом четырёхмесячного ребёнка в российском регионе

К четырём месяцам состояние ребёнка оказалось критическим: при смерти он весил всего 2640 граммов — почти столько же, сколько при выписке из роддома. Эксперты назвали причиной гибели алиментарную дистрофию — тяжёлое истощение, развившееся из-за неправильного и несбалансированного питания.