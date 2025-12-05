Boeing 737 экстренно сел в Баку из-за ухудшения состояния здоровья пассажира

Самолет Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, летевший из Москвы в Дубай, сел в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила пресс-служба бакинского аэропорта.
— Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира, — цитирует сообщение ТАСС.
Самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings вылетел из столичного аэропорта Домодедово в сторону таиландского Пхукета в 21:19 в среду, 3 декабря. Спустя примерно час появилась информация о неполадках на борту. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
Пассажиры рейса в свою очередь рассказали, что почувствовали сильный запах керосина перед взлетом. Они отметили, что при посадке самолет сильно тряхнуло, некоторые сообщали о пламени, вырывавшемся из двигателя, однако паники на борту не было.