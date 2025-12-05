Охранник бара сильно избил омича за якобы «оскорбительный» взгляд

К омичу на улице Ленина привязались двое мужчин. Они вели себя агрессивно, нецензурно выражались. Конфликт закончился тем, что агрессоры нанесли 37-летнему мужчине несколько ударов, в том числе по голове. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались охранник одного из омских баров, расположенных неподалеку от места происшествия, и его знакомый. Агрессоры признались в содеянном, пытаясь объяснить все действием алкоголя. С пострадавшим они не знакомы. Причиной своих действий назвали якобы оскорбительный взгляд мужчины в их сторону.