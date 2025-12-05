Охранник бара сильно избил омича за якобы «оскорбительный» взгляд

Следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» на охранника одного из омских баров. Мужчина вместе со своим товарищем избил омича за якобы оскорбительный взгляд.
К омичу на улице Ленина привязались двое мужчин. Они вели себя агрессивно, нецензурно выражались. Конфликт закончился тем, что агрессоры нанесли 37-летнему мужчине несколько ударов, в том числе по голове. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались охранник одного из омских баров, расположенных неподалеку от места происшествия, и его знакомый. Агрессоры признались в содеянном, пытаясь объяснить все действием алкоголя. С пострадавшим они не знакомы. Причиной своих действий назвали якобы оскорбительный взгляд мужчины в их сторону.
По итогу драки пострадавший омич получил травмы, квалифицированы медиками как легкий вред здоровью. А вот последствия драки для хулиганов будут тяжелыми: санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.