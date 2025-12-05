Ричмонд
Охранник бара сильно избил омича за якобы «оскорбительный» взгляд

Теперь сотрудника общепита ждет уголовное дело по серьезной статье, предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» на охранника одного из омских баров. Мужчина вместе со своим товарищем избил омича за якобы оскорбительный взгляд.

К омичу на улице Ленина привязались двое мужчин. Они вели себя агрессивно, нецензурно выражались. Конфликт закончился тем, что агрессоры нанесли 37-летнему мужчине несколько ударов, в том числе по голове. Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались охранник одного из омских баров, расположенных неподалеку от места происшествия, и его знакомый. Агрессоры признались в содеянном, пытаясь объяснить все действием алкоголя. С пострадавшим они не знакомы. Причиной своих действий назвали якобы оскорбительный взгляд мужчины в их сторону.

По итогу драки пострадавший омич получил травмы, квалифицированы медиками как легкий вред здоровью. А вот последствия драки для хулиганов будут тяжелыми: санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.