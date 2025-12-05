Ричмонд
Челябинский суд не стал отменять приговор президенту корейской диаспоры

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без изменения приговор в виде условного срока президенту корейской диаспоры Юн Дя-Гиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Юн Дя-Гир пытался оспорить условный срок в кассации.

«Приговор Тракторозаводского суда и апелляционное определение Челябинского облсуда оставлены без изменений. Кассационная жалоба Юн Дя-Гира — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Судебная тяжба по делу Юн Дя-Гира длится с апреля 2023 года. Двумя годами ранее он ударил мачете водителя, с которым у него произошел конфликт во дворе. Изначально сообщалось, что президент диаспоры отрезал кисть обидчику. Но в ходе судебного следствия выяснилось, что потерпевшему частично ампутировали мизинец. Он также получил открытый перелом костей, повреждение сухожилий и суставов.

В ноябре 2023 года Юн Дя-Гира признали виновным и назначили два года условно. Решением Челябинского облсуда этот приговор был отменен. Второй приговор был аналогичным, но на этот раз устоял в апелляции.