Челябинский суд не стал отменять приговор президенту корейской диаспоры

Судебная тяжба по делу Юн Дя-Гира длится с апреля 2023 года. Двумя годами ранее он ударил мачете водителя, с которым у него произошел конфликт во дворе. Изначально сообщалось, что президент диаспоры отрезал кисть обидчику. Но в ходе судебного следствия выяснилось, что потерпевшему частично ампутировали мизинец. Он также получил открытый перелом костей, повреждение сухожилий и суставов.