370 млн и Range Rover присвоил себе частный судебный исполнитель в Алматы

Частный судебный исполнитель из Алматы присвоил себе деньги, которые должен был отдать взыскателям. Его осудили, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Источник: Nur.kz

Прокуратура обнаружила факты присвоения взысканных средств и мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым стал частный судебный исполнитель.

Установлено, что он, используя свое служебное положение, присвоил свыше 370 миллионов тенге, предназначенных для взыскателей, и незаконно завладел автомобилем Range Rover, причинив ущерб на сумму более 19 миллионов тенге.

Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью судебного исполнителя.

Приговор не вступил в законную силу.