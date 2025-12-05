370 млн и Range Rover присвоил себе частный судебный исполнитель в Алматы

Прокуратура обнаружила факты присвоения взысканных средств и мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым стал частный судебный исполнитель.
Установлено, что он, используя свое служебное положение, присвоил свыше 370 миллионов тенге, предназначенных для взыскателей, и незаконно завладел автомобилем Range Rover, причинив ущерб на сумму более 19 миллионов тенге.
Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью судебного исполнителя.
Приговор не вступил в законную силу.