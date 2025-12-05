Перовский суд Москвы назначил бывшему полицейскому Сергею Клокову (Семиэлю Веделю) семь лет колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказал его адвокат Даниил Берман.
— Семь лет лишения свободы, — сообщил Берман в Telegram-канале.
Клоков — oдин из первых в Рoссии фигурантoв пo статье УК РФ о фейках о российской армии. До ареста oн занимал должнoсть техника запасного пункта управления столичного главка МВД.
Ранее писателю Григорию Чхартишвили*, известному под псевдонимом Борис Акунин*, заочно вынесли приговор по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В совокупности его осудили на 15 лет, так как ранее его осудили на 14 лет по делу о фейках о российской армии.
*Физические лица, выполняющие функции иностранного агента и внесенные в перечень террористов и экстремистов.