Вода в реках Башкирии сохраняет высокий уровень

В главных реках Башкирии до сих пор сохраняется необычно высокий уровень воды. Согласно данным Башгидромета, у Уфы на реке Белая он превышает 30 сантиметров над нулевой отметкой поста. Для сравнения, в прошлом году, который тоже был дождливым, в это же время вода в Белой была на полтора метра ниже.
Основная причина такой ситуации — аномально большое количество осадков, выпавших осенью. В октябре и ноябре дождей было так много, что некоторые малые реки вышли из берегов, а в отдельных районах даже произошли локальные подтопления.
Кроме того, из-за обильных осенних дождей в ноябре поднялся уровень воды на Нугушском водохранилище. Чтобы стабилизировать ситуацию, пришлось частично открыть плотину. Сброс воды с водохранилища, в свою очередь, привел к повышению уровня Белой возле городов Салават, Ишимбай и Стерлитамак.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.