Вода в реках Башкирии сохраняет высокий уровень

В главных реках Башкирии до сих пор сохраняется необычно высокий уровень воды. Согласно данным Башгидромета, у Уфы на реке Белая он превышает 30 сантиметров над нулевой отметкой поста. Для сравнения, в прошлом году, который тоже был дождливым, в это же время вода в Белой была на полтора метра ниже.