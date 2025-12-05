Российские солдаты застали врасплох раздетых бойцов ВСУ в Запорожской области

«Начинали сразу штурмовать — они даже не ожидали. Кто-то был раздетый, кто-то без бронежилета, у кого-то автомат не рядом лежал», — рассказал Шаман. Его слова приводит РИА Новости. Командир добавил, что эффект неожиданности помог им взять опорный пункт меньше чем за полчаса, а семь украинских военнослужащих были ликвидированы.