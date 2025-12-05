Женщину спасли из горящей квартиры в Иркутске после того, как она не смогла открыть дверь

К моменту их прибытия 15 жильцов дома уже самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда. Однако 54-летняя хозяйка квартиры на третьем этаже не смогла покинуть жильё. Как выяснилось, женщина проснулась от запаха дыма, увидела горящий балкон и, не сумев потушить огонь, попыталась выйти. Из-за паники и сильного задымления она не смогла найти ключ, чтобы открыть входную дверь.