Женщину спасли из горящей квартиры в Иркутске после того, как она не смогла открыть дверь

К моменту их прибытия 15 жильцов дома уже самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда. Однако 54-летняя хозяйка квартиры на третьем этаже не смогла покинуть жильё. Как выяснилось, женщина проснулась от запаха дыма, увидела горящий балкон и, не сумев потушить огонь, попыталась выйти. Из-за паники и сильного задымления она не смогла найти ключ, чтобы открыть входную дверь.
Звено газодымозащитной службы оперативно вскрыло дверь, вывело пострадавшую на улицу и передало медикам скорой помощи. Пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 3 квадратных метра.
По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую женщина оставила на балконе. Тлеющий окурок привёл к возгоранию.