Женщину спасли из горящей квартиры в Иркутске после того, как она не смогла открыть дверь

Вызов о возгорании в квартире на бульваре Рябикова поступил на номер 101 2 декабря. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись четыре единицы техники и 11 огнеборцев. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

К моменту их прибытия 15 жильцов дома уже самостоятельно эвакуировались из задымлённого подъезда. Однако 54-летняя хозяйка квартиры на третьем этаже не смогла покинуть жильё. Как выяснилось, женщина проснулась от запаха дыма, увидела горящий балкон и, не сумев потушить огонь, попыталась выйти. Из-за паники и сильного задымления она не смогла найти ключ, чтобы открыть входную дверь.

Звено газодымозащитной службы оперативно вскрыло дверь, вывело пострадавшую на улицу и передало медикам скорой помощи. Пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 3 квадратных метра.

По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую женщина оставила на балконе. Тлеющий окурок привёл к возгоранию.