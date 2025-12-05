Ричмонд
Шесть автомобилей попали в массовое ДТП на МКАД в Минске

Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Шесть автомобилей попали в массовое ДТП на МКАД в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, в четверг, 4 декабря, примерно в 17.20 в районе первого километра внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись три автомобиля. Вследствие этого, в данной полосе по озвученной причине столкнулись еще три авто.

Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ заметили, что, согласно предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Тем временем ГАИ раскрыла, что изменилось в госрегистрации и учете транспорта в Беларуси.

Кстати, ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси.

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.