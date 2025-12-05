Шесть автомобилей попали в массовое ДТП на МКАД в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, в четверг, 4 декабря, примерно в 17.20 в районе первого километра внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись три автомобиля. Вследствие этого, в данной полосе по озвученной причине столкнулись еще три авто.
Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ заметили, что, согласно предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
