Выяснилось, что 10 лет назад директора красноярского ЦТЛ уже судили

Тогда он обвинялся в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске история с руководством государственного предприятия «Центр транспортной логистики» обретает новый виток. Выяснилось, что ещё в 2015 году прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора этого предприятия по фамилии Августинович.

Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и незаконном получении премий на 3,7 млн рублей в 2010—2011 годах.

Чем закончилось то дело, неизвестно. Однако сейчас, в 2025 году, снова фигурирует обвиняемый с фамилией Августинович — на этот раз по делу о мошенничестве на сумму более двух миллиардов рублей, связанному с продажей акций красноярского аэропорта.

Пока следствие не подтвердило, идёт ли речь об одном и том же человеке или о разных людях с одинаковой фамилией. Тем не менее совпадение фамилии и связи с одним и тем же госпредприятием придают истории особый резонанс. Оба дела сейчас находятся на стадии судебного разбирательства.