Выяснилось, что 10 лет назад директора красноярского ЦТЛ уже судили

Пока следствие не подтвердило, идёт ли речь об одном и том же человеке или о разных людях с одинаковой фамилией. Тем не менее совпадение фамилии и связи с одним и тем же госпредприятием придают истории особый резонанс. Оба дела сейчас находятся на стадии судебного разбирательства.