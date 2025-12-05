Актриса Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента

Российская актриса Яна Троянова* обжаловала в кассационном суде отказ снять с нее статус иностранного агента. Такие данные в пятницу, 5 декабря, следуют данные суда.
— Обжаловано в кассации 24 ноября 2025 года, — приводит материалы дела РИА Новости.
13 ноября суд назначил наказание Яне Трояновой*, обвиняемой в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении достоинства по национальному признаку и уклонении от обязанностей иноагента. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии.
Адвокат Трояновой* заявил, что актриса не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Она попросила суд не воспринимать ее высказывания в буквальном смысле, подчеркивая, что они не являлись призывами к насилию.
Причиной возбуждения уголовного дела стали антироссийские высказывания артистки — она называла заслуженными призывы «убивать русских и их детей». Подробности дела и где она скрывается от правосудия, разбиралась «Вечерняя Москва».
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.