После драки со знакомым жительница ЯНАО впала в кому и скончалась

Житель Губкинского (ЯНАО) в нетрезвом состоянии напал на знакомую и нанес ей не менее 20 ударов ногами в туловище, а также один удар кулаком в лицо. От полученных травм пострадавшая впала в кому. Женщина скончалась в реанимации через несколько дней, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО.