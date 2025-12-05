Ричмонд
Челябинец с 13-летним сыном утонул во время рыбалки

На пруду «Песчаный» в Карталинском районе (Челябинская область) мужчина и его 13-летний сын, приехавшие на рыбалку, провалились под лед и утонули. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела обнаружили в полынье.

Спасатели обнаружили тела отца и сына в полынье.

«Обнаружены тела двух утонувших — мужчины 1976 года и мальчика 2012 года рождения. Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда обнаружили тела в полынье, в ста метрах от берега, на глубине около двух метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Обнаружены тела двух утонувших — мужчины 1976 года и мальчика 2012 года рождения. Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда обнаружили тела в полынье, в ста метрах от берега, на глубине около двух метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там отметили, что семья приехала на рыбалку 4 декабря около 15 часов. Мужчина с сыном больше не выходили на связь. Друг семьи обнаружил их машину на берегу и забил тревогу.