Челябинец с 13-летним сыном утонул во время рыбалки

На пруду «Песчаный» в Карталинском районе (Челябинская область) мужчина и его 13-летний сын, приехавшие на рыбалку, провалились под лед и утонули. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела обнаружили в полынье.