В ХМАО на «трассе смерти» произошло трагическое ДТП

В ХМАО на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск», которую часто называют «трассой смерти», произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух иномарок погиб человек, еще трое получили травмы. Об этом URA.RU сообщи в окружном управлении полиции.