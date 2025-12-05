Директора Центра транспортной логистики арестовали в Красноярске

Директора государственного предприятия Красноярского края «Центр транспортной логистики» Андрея Августиновича арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в правоохранительных органах.
— Директор ГПКК «Центр транспортной логистики» Андрей Августинович арестован 3 декабря в Красноярске по делу о мошенничестве, — цитирует источник ТАСС.
Центр транспортной логистики (ЦТЛ) — заказчик работ по строительству метрополитена и парковок в Красноярске.
4 декабря экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову также продлили срок ареста по новому уголовному делу о мошенничестве. Он проведет в СИЗО еще три месяца и десять суток.