В Прикамье мошенники 3 дня терроризировали пенсионерку ради 250 тыс. рублей

Инцидент случился с 76-летней жительницей Кудымкара. В один из дней женщина получила на телефон сообщение, в котором ей предлагали пройти «оцифровку данных» и удалить личную информацию из архива своего бывшего работодателя. Для этого нужно было перейти по ссылке, ввести кодовое слово и свой телефон.