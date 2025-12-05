В Прикамье мошенники 3 дня терроризировали пенсионерку ради 250 тыс. рублей

Мошенники на протяжении трёх дней терроризировали пенсионерку из Пермского края ради 250 тысяч рублей, сообщает краевая полиция.
Инцидент случился с 76-летней жительницей Кудымкара. В один из дней женщина получила на телефон сообщение, в котором ей предлагали пройти «оцифровку данных» и удалить личную информацию из архива своего бывшего работодателя. Для этого нужно было перейти по ссылке, ввести кодовое слово и свой телефон.
Когда женщина ввела свои данные, на телефон начали поступать новые сообщения: на этот раз её убеждали, что её аккаунт в Госуслугах пытаются взломать. После этого общение с мошенниками перешло в формат звонков.
На протяжении трёх дней с пенсионеркой общались разные люди: лжесотрудник службы поддержки убеждал старушку в том, что от её имени оформлена доверенность на иностранца, а ещё одна звонящая — женщина — рассказала, что от лица пермячки переводились деньги в недружественные страны.
«Пенсионерку в ходе разговора ввели в состояние паники и настойчиво рекомендовали проверить “подлинность” собственных денег посредством специальных мобильных приложений. Следуя указаниям злоумышленников, пожилая женщина купила новый сотовый телефон, поскольку одно из необходимых приложений оказалось недоступным для установки на старое устройство», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Всё это время женщине запрещали говорить с родственниками и знакомыми и контролировали её действия. Когда пенсионерка перевела мошенникам 255 тысяч рублей и звонки прекратились — она обратилась за помощью в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и приступили к поиску преступников.