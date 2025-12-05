Вандалы в Казахстане жарили курицу на Вечном огне

О происшествии стало известно после того, как местная жительница опубликовала фотографии в социальных сетях, на которых запечатлены кусочки курицы, лежащие на золотой звезде монумента. Женщина заявила, что выбросила курицу в мусорное ведро, а затем обратилась в полицию.