Вандалы в Казахстане жарили курицу на Вечном огне

Местная жительница опубликовала фотографии, на которых запечатлены кусочки курицы, лежащие на золотой звезде монумента.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Казахстана ищет вандалов за осквернение Вечного огня на обелиске Славы, установленном в честь героев Великой Отечественной войны в городе Риддер.

Как сообщает местный портал noks.kz со ссылкой на городской департамент полиции, они жарили курицу на мемориале.

О происшествии стало известно после того, как местная жительница опубликовала фотографии в социальных сетях, на которых запечатлены кусочки курицы, лежащие на золотой звезде монумента. Женщина заявила, что выбросила курицу в мусорное ведро, а затем обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что двое подростков поджарили еду на пламени Вечного огня на Кубани.