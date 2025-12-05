Вандалы в Казахстане жарили курицу на Вечном огне

Полиция Казахстана ищет вандалов за осквернение Вечного огня на обелиске Славы, установленном в честь героев Великой Отечественной войны в городе Риддер.
Как сообщает местный портал noks.kz со ссылкой на городской департамент полиции, они жарили курицу на мемориале.
О происшествии стало известно после того, как местная жительница опубликовала фотографии в социальных сетях, на которых запечатлены кусочки курицы, лежащие на золотой звезде монумента. Женщина заявила, что выбросила курицу в мусорное ведро, а затем обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что двое подростков поджарили еду на пламени Вечного огня на Кубани.