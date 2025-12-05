Задержаны подозреваемые в хищении более 5 млн рублей у бойцов СВО

В ноябре МВД сообщало о задержании в Москве двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых участников СВО. По данным ведомства, они действовали в отношении двух военнослужащих, проходящих лечение после ранений, при обысках у них изъяли банковские карты, электронные носители и предметы, похожие на пистолеты, фигурантам предъявлены обвинения и избран арест.