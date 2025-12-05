В Свердловской области обнаружили telegram-бот, крадущий данные участников СВО

В Свердловской области выявили попытку хищения личных данных участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональной Антитеррористической комиссии. По данным ведомства, в мессенджерах рассылают ссылку на telegram-бот, через который участники СВО якобы могут оформить выплату.
— Это фейковая рассылка. Она направлена на сбор личных данных военнослужащих и членов их семей, — предупреждают в ведомстве.
Антитеррористическая комиссия напоминает, что информация об оформлении льгот и участии в соцпрограммах размещена на портале «Госуслуги». Также вы можете получить более подробную информацию в отделениях МФЦ или в региональном отделении Фонда «Защитники отечества».
Напомним, что ранее в сети начали распространять недостоверную информацию об ограничениях публикаций в интернете. Фейковый документ якобы подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. В Антитеррористической комиссии напоминают о необходимости перепроверять информацию.