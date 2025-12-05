Ричмонд
Почти 1300 литров сомнительного алкоголя уничтожили в Самаре

В Самаре судебные приставы изъяли алкоголь без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре уничтожили почти 1300 литров сомнительного алкоголя. В Советском районе было в исполнении 25 производств на предпринимателей и фирмы, которые продавали алкоголь без документов, рассказали в ФССП Самарской области.

«За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности», — уточнила пресс-служба ведомства.

Суд постановил конфисковать алкоголь. Приставы выехали в торговые точки и составили акты изъятия. Алкоголь без документов передали в Росалкогольрегулирование, чтобы там его уничтожили. Также приставы передали для уничтожения 47 пачек некачественных стиков.

Ранее в Тольятти конфисковали 400 литров нелегального алкоголя.