Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: Взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в Чечне

Мощный взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в центре столицы Чечни. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в RT.

Мощный взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в центре столицы Чечни. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в RT.

На данный момент причина произошедшего неизвестна. Очевидцы утверждают, что видели вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летящий к зданию, уточнили в агентстве.

В Telegram-канале «Осторожно, новости» также опубликовали кадры поврежденного здания. На них видно, что взрыв затронул несколько верхних этажей. Повреждено остекление.

Официальных сообщений о произошедшем пока нет.

В этот же день в городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Никто ранений не получил, персонал эвакуировали.

За ночь силы ПВО ликвидировали 41 украинский беспилотник над территорией России. Атаке подверглись Саратовская, Самарская, Ростовская области и другие регионы страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше