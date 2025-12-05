RT: Взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в Чечне

Мощный взрыв прогремел в башне «Грозный Сити» в центре столицы Чечни. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в RT.
На данный момент причина произошедшего неизвестна. Очевидцы утверждают, что видели вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летящий к зданию, уточнили в агентстве.
В Telegram-канале «Осторожно, новости» также опубликовали кадры поврежденного здания. На них видно, что взрыв затронул несколько верхних этажей. Повреждено остекление.
Официальных сообщений о произошедшем пока нет.
В этот же день в городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА пострадали элементы портовой инфраструктуры. Никто ранений не получил, персонал эвакуировали.
За ночь силы ПВО ликвидировали 41 украинский беспилотник над территорией России. Атаке подверглись Саратовская, Самарская, Ростовская области и другие регионы страны.