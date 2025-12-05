Индия взяла на вооружение разработку главного танкового завода России

Президент России Владимир Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире и заявил о готовности продолжать передавать Индии российские оборонные технологии. Об этом он сообщил в интервью индийскому телеканалу India Today, фрагменты которого распространили российские СМИ. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Нью-Дели охватывает широкий спектр продукции — от кораблей и ракет до самолетов и бронетехники.