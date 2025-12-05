В НАТО испугались прогресса России в применении одного типа оружия

Ранее о росте роли российских беспилотных технологий сообщала Financial Times, отмечая, что украинские военные считают российских операторов дронов серьезной проблемой на поле боя. Издание связывало это с работой созданного в августе 2024 года испытательного центра «Рубикон», специалисты которого готовят инструкторов и операторов БПЛА и участвуют в боевых действиях, выявляя и уничтожая украинские дроны и их расчеты.