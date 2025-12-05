В НАТО испугались прогресса России в применении одного типа оружия

Западные эксперты признали успехи РФ во внедрении роботизированных систем на море.
Западные эксперты признали значительный прогресс России в создании и боевом применении безэкипажных судов. Об этом говорится в обзоре Военного колледжа НАТО.
«Москва интерпретирует “меняющиеся глобальные обстоятельства” как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем», — отмечается в документе альянса НАТО. Сообщение передает ТАСС.
Аналитики напоминают, что 28 августа российская армия впервые успешно применила морской дрон для потопления украинского корабля «Симферополь». Этот инцидент считается показательным примером развития новых возможностей.
В обзоре также содержится прогноз, что подобные системы могут быть использованы для изоляции украинского побережья. В качестве потенциальных целей называются корабли, переданные Киеву западными странами и находящиеся в акватории Черного моря.
Ранее о росте роли российских беспилотных технологий сообщала Financial Times, отмечая, что украинские военные считают российских операторов дронов серьезной проблемой на поле боя. Издание связывало это с работой созданного в августе 2024 года испытательного центра «Рубикон», специалисты которого готовят инструкторов и операторов БПЛА и участвуют в боевых действиях, выявляя и уничтожая украинские дроны и их расчеты.