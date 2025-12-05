Самолёт Москва-Дубай сел в Баку из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Дубай авиакомпании FlyDubai, совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
По информации аэропорта, самолёт благополучно приземлился в Баку в 05:30 по местному времени (04:30 мск).
Пассажиру оказана первая медпомощь. Сейчас продолжаются необходимые медицинские процедуры, чтобы стабилизировать его состояние.
Ранее сообщалось, что самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший рейсом из Стамбула в Актобе, приземлиться в Актау из-за низкой видимости, вызванной сильным туманом.
