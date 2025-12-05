Ричмонд
Самолёт Москва-Дубай сел в Баку из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажиру незамедлительно оказана первая медпомощь.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Дубай авиакомпании FlyDubai, совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По информации аэропорта, самолёт благополучно приземлился в Баку в 05:30 по местному времени (04:30 мск).

Пассажиру оказана первая медпомощь. Сейчас продолжаются необходимые медицинские процедуры, чтобы стабилизировать его состояние.

Ранее сообщалось, что самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший рейсом из Стамбула в Актобе, приземлиться в Актау из-за низкой видимости, вызванной сильным туманом.

