На улице Фучика в Казани из-за прорыва водопровода затопило дороги

Авария существенно повлияла на движение общественного транспорта. Временная приостановка коснулась троллейбусов маршрутов № 5, 9 и 12. Автобусы № 5, 18, 30, 31, 45, 46, 68 и 70 вынуждены были следовать в объезд улицы Фучика: они доезжали до улицы Ломжинской, затем сворачивали в сторону проспекта Победы и возвращались на маршрут уже на улице Завойского, пропуская при этом остановки «Ломжинская» и «Чишмяле».