На улице Фучика в Казани из-за прорыва водопровода затопило дороги

На улице Фучика вечером 4 декабря произошла серьезная авария — прорыв водопроводной сети. По сообщению МУП «Водоканал», аварийные бригады оперативно прибыли на место для выяснения причин происшествия и устранения последствий.
Авария существенно повлияла на движение общественного транспорта. Временная приостановка коснулась троллейбусов маршрутов № 5, 9 и 12. Автобусы № 5, 18, 30, 31, 45, 46, 68 и 70 вынуждены были следовать в объезд улицы Фучика: они доезжали до улицы Ломжинской, затем сворачивали в сторону проспекта Победы и возвращались на маршрут уже на улице Завойского, пропуская при этом остановки «Ломжинская» и «Чишмяле».
Кроме того, на улице Чишмяле произошел инцидент с автобусом, который провалился в яму, образовавшуюся вследствие размыва грунта из-за потопа.
Жителям близлежащих домов временно пришлось остаться без воды, а на дорогах начали образовываться пробки. Спустя несколько часов в большинстве зданий водоснабжение было восстановлено.