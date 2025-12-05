Мужчина с 13-летним сыном погибли на рыбалке в Челябинской области

В этом году в регионе лёд установится на водоёмах не раньше первой декады декабря, а может и позже. Это связано с тем, что в ноябре в области сохранялась положительная температура воздуха. В первой декаде месяца она была выше нормы на три градуса, во второй — на пять-шесть градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, в декабре в регионе средняя температура будет около климатической нормы — около −11…-14 градусов. При этом ожидается, что она будет ниже, чем в прошлом году.