Мужчина с 13-летним сыном погибли на рыбалке в Челябинской области

На рыбалку они поехали в минувший четверг, 4 декабря, около 15:00. Их машину на берегу нашёл друг семьи, который сразу вызвал спасателей. Специалисты нашли тела в 100 метрах от берега в полынье на глубине около двух метров. Их передали полицейским.
— С родственниками погибших работает психолог, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет, либо ограничения свободы до двух лет, либо принудительных работ до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
В минувшие выходные на озере Малое Миассово на границе Чебаркульского и Аргаяшского районов Челябинской области спасатели нашли тело 61-летнего мужчины, который провалился под лёд.
В этом году в регионе лёд установится на водоёмах не раньше первой декады декабря, а может и позже. Это связано с тем, что в ноябре в области сохранялась положительная температура воздуха. В первой декаде месяца она была выше нормы на три градуса, во второй — на пять-шесть градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, в декабре в регионе средняя температура будет около климатической нормы — около −11…-14 градусов. При этом ожидается, что она будет ниже, чем в прошлом году.