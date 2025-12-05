Пассажиров самолёта эвакуировали из-за на взлётно-посадочной полосе в Бразилии

В Международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе на рейсе LA3418 авиакомпании Latam, следовавшем из Сан-Паулу в Порту-Алегри, возникло возгорание на транспортной ленте для багажа, обслуживавшей самолёт Airbus A320. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.