Пассажиров самолёта эвакуировали из-за на взлётно-посадочной полосе в Бразилии

Пожар в Международном аэропорту Сан-Паулу Гуарульюс. Видео © X / AEROIN / beca VAI VER A MARINA NO LOLLA.
Дым от оборудования активировал протоколы безопасности, пассажиров эвакуировали через телескопический трап и аварийный надувной спуск. Все пассажиры покинули самолёт благополучно, пострадавших нет. Авиакомпания уточнила, что возгорание произошло на наземном оборудовании сторонней компании, ответственной за погрузку багажа.
Авиакомпания предложила помощь всем потерпевшим, которые будут пересажены на другие рейсы. На борту самолёта находилось примерно 180 человек.
Ранее Life.ru рассказывал, что гигантский смерч окутал Дакку после мощного пожара в аэропорту. В результате рейсы, направлявшиеся в Международный аэропорт Шахджалал, были перенаправлены в Читтагонг. Девять самолётов не смогли совершить посадку.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.