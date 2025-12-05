Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров самолёта эвакуировали из-за на взлётно-посадочной полосе в Бразилии

В Международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе на рейсе LA3418 авиакомпании Latam, следовавшем из Сан-Паулу в Порту-Алегри, возникло возгорание на транспортной ленте для багажа, обслуживавшей самолёт Airbus A320. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: Life.ru

Пожар в Международном аэропорту Сан-Паулу Гуарульюс. Видео © X / AEROIN / beca VAI VER A MARINA NO LOLLA.

Дым от оборудования активировал протоколы безопасности, пассажиров эвакуировали через телескопический трап и аварийный надувной спуск. Все пассажиры покинули самолёт благополучно, пострадавших нет. Авиакомпания уточнила, что возгорание произошло на наземном оборудовании сторонней компании, ответственной за погрузку багажа.

Авиакомпания предложила помощь всем потерпевшим, которые будут пересажены на другие рейсы. На борту самолёта находилось примерно 180 человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что гигантский смерч окутал Дакку после мощного пожара в аэропорту. В результате рейсы, направлявшиеся в Международный аэропорт Шахджалал, были перенаправлены в Читтагонг. Девять самолётов не смогли совершить посадку.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.