В одной из башен «Грозный-Сити» в Чечне произошёл взрыв, причины неизвестны

В центре столицы Чечни прогремел взрыв в одной из башен «Грозный-Сити».

Официальная информация о причинах инцидента пока отсутствует. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

По данным очевидцев, в районе высотного комплекса был слышен хлопок, после чего в сети появились сообщения о возможном ударе беспилотника.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографии, на которых видно, что взрыв пришёлся на верхнюю часть здания. По визуальным данным, повреждено остекление нескольких этажей: часть стеклянных панелей выбита, на фасаде заметны следы ударного воздействия.

Добавим, что эти сведения неофициальные и подтверждения со стороны властей на данный момент нет.

