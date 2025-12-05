В одной из башен «Грозный-Сити» в Чечне произошёл взрыв, причины неизвестны

В центре столицы Чечни прогремел взрыв в одной из башен «Грозный-Сити».
Официальная информация о причинах инцидента пока отсутствует. Об этом сообщает телеграм-канал RT.
По данным очевидцев, в районе высотного комплекса был слышен хлопок, после чего в сети появились сообщения о возможном ударе беспилотника.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографии, на которых видно, что взрыв пришёлся на верхнюю часть здания. По визуальным данным, повреждено остекление нескольких этажей: часть стеклянных панелей выбита, на фасаде заметны следы ударного воздействия.
Добавим, что эти сведения неофициальные и подтверждения со стороны властей на данный момент нет.
