В Государственной думе предрекли исход дела Долиной

Ранее адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина не оплатила налог на имущество более 100 тысяч рублей за спорную квартиру. Она уточнила, что платеж внесла покупательница Полина Лурье, хотя сама жильем не пользовалась. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».