Беременная свердловчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков

Выяснилось, что у задержанной уже были проблемы с законом. В этом году её штрафовали за употребление наркотиков. Кроме того, её несколько раз привлекали к ответственности за то, что она плохо заботилась о своих детях. У неё четверо детей от 2 до 10 лет. На момент задержания она была беременна пятым ребёнком.