Беременная свердловчанка предстанет перед судом за хранение наркотиков

В Серове завершили расследование уголовного дела против 27-летней беременной женщины. Об этом сообщили в УТ МВД России по УрФО.
В октябре 2025 года полиция остановила такси, в котором ехала женщина. При обыске в её куртке нашли пакетик с порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом почти 1,8 грамма.
Женщина рассказала полицейским, что давно употребляет запрещённые вещества. Этот наркотик она заказала через интернет за 7 тысяч рублей и ехала забирать его в соседний город.
Выяснилось, что у задержанной уже были проблемы с законом. В этом году её штрафовали за употребление наркотиков. Кроме того, её несколько раз привлекали к ответственности за то, что она плохо заботилась о своих детях. У неё четверо детей от 2 до 10 лет. На момент задержания она была беременна пятым ребёнком.
Двое старших детей сейчас живут в социальном центре, младшие — с отцом. Сама женщина своих детей не навещает.
— В ЛОП на станции Серов в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», — уточнили в ведомстве.
После расследования дело передали в Серовский районный суд для вынесения приговора.