Полиция задержала 11 подозреваемых в хищении 5,2 миллиона рублей у солдат СВО

Сотрудники уголовного розыска Новосибирской области совместно с УФСБ задержали 11 человек, которых подозревают в хищении более пяти миллионов рублей у военнослужащих, отправившихся в зону проведения СВО. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что злоумышленники действовали с июля по октябрь 2025 года и находили граждан, намеревавшихся заключить контракт с Минобороны, после чего под различными предлогами получали доступ к их банковским счетам.
По словам Волк, деньги, заработанные потерпевшими, подозреваемые присваивали. Ущерб превысил пять миллионов рублей. Задержания проходили при поддержке Росгвардии, а в жилищах фигурантов нашли банковские карты, телефоны и документы военнослужащих. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, решается вопрос о мере пресечения, устанавливаются соучастники и дополнительные эпизоды.
В УФСБ по Новосибирской области сообщили, что во время обысков изъяли свыше четырех миллионов рублей и более полкилограмма золотых изделий. В ведомстве также уточнили, что один из военнослужащих подозревается в получении взяток до 200 тысяч рублей за содействие в прохождении медкомиссии и подписании контрактов. В отношении него начато отдельное расследование, передает Telegram-канал Ирины Волк.
Ранее оперативники арестовали 23 участников банды мошенников, которая «разводила» на деньги участников СВО в аэропорту Шереметьево. Среди фигурантов — таксисты и полицейские. Предварительно, водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали и обворовывали своих пассажиров, а правоохранители их покрывали. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.