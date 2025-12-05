Полиция задержала 11 подозреваемых в хищении 5,2 миллиона рублей у солдат СВО

В УФСБ по Новосибирской области сообщили, что во время обысков изъяли свыше четырех миллионов рублей и более полкилограмма золотых изделий. В ведомстве также уточнили, что один из военнослужащих подозревается в получении взяток до 200 тысяч рублей за содействие в прохождении медкомиссии и подписании контрактов. В отношении него начато отдельное расследование, передает Telegram-канал Ирины Волк.