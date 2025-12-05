Избитая жена бизнесмена Бешенцева требует от него развод и 25 миллиардов рублей

— Была вынуждена публично рассказать о своей истории только лишь из соображений безопасности, потому что так я человек закрытый. Сейчас в прямом смысле слова мне и моим детям угрожает опасность. История с разводом еще идет, она перешла все границы, поэтому я здесь. И это вынужденный шаг, — сказала Бешенцева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.