Избитая жена бизнесмена Бешенцева требует от него развод и 25 миллиардов рублей

18-летняя бывшая жена рублевского миллиардера Анастасия Бешенцева подала на развод после того, как муж избил ее до полусмерти. Она считает, что предложенные им 12,5 миллионов рублей ежемесячно — ничтожно мала по сравнению с тем, что она сделала для семьи, и требует 25 миллиардов рублей. По ее словам, последние годы брака были тяжелыми из-за побоев и унижений, несмотря на желание сохранить семью.
— Была вынуждена публично рассказать о своей истории только лишь из соображений безопасности, потому что так я человек закрытый. Сейчас в прямом смысле слова мне и моим детям угрожает опасность. История с разводом еще идет, она перешла все границы, поэтому я здесь. И это вынужденный шаг, — сказала Бешенцева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Бешенцева отметила, что брачный контракт закрепляет деление совместно нажитого имущества пополам, за исключением двух компаний мужа, которые не подлежат разделу. Она уточнила, что работала секретарем-референтом и участвовала в управлении бизнесом мужа, включая металлургию, аренду и недвижимость. Женщина подчеркнула, что хочет разойтись мирно, поскольку жить в сложившейся обстановке невозможно.
По словам Анастасии Бешенцевой, причина расставания связана с алкоголизмом мужа, а также с появлением женщин, влияющих на его поведение. Она добавила, что последние два года насилие происходило не только под воздействием спиртного, но и из-за личных конфликтов и давления со стороны окружения.
