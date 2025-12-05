В Тюменской области водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП

В селе Новоселезнево Казанского района (Тюменская область) в ночь на 5 декабря легковой автомобиль Lada съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии тяжелейшие травмы получили водитель и его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.