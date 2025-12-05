Кассационный суд вынес серьезное решение по «схеме Долиной»

В документе указано, что последствия недействительности сделки возникают автоматически и не зависят от усмотрения суда. Суд пояснил, что двусторонняя реституция, то есть взаимный возврат полученного по недействительной сделке, применяется в силу закона, и суд не вправе ее отменять.