Кассационный суд вынес серьезное решение по «схеме Долиной»

Кассационный суд пришел к выводу, что признание сделки купли-продажи квартиры недействительной влечет за собой возврат денег покупателю и жилья продавцу. Такое заключение было вынесено при рассмотрении дела по так называемой схеме Долиной, сообщили в документах суда.
Речь шла о москвичке, которая в 2022 году продала квартиру покупателю, не связанному с мошенниками, передала деньги аферистам, а затем потребовала признать сделку недействительной.
Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, апелляция отменила решение и признала права обманутого продавца. Кассация подчеркнула, что если сделка недействительна из-за заблуждения сторон, к ней применяются нормы пункта 2 статьи 167 ГК РФ. По ним обе стороны обязаны вернуть все полученное по сделке, отметили в суде.
В документе указано, что последствия недействительности сделки возникают автоматически и не зависят от усмотрения суда. Суд пояснил, что двусторонняя реституция, то есть взаимный возврат полученного по недействительной сделке, применяется в силу закона, и суд не вправе ее отменять.
Кроме того, для применения двусторонней реституции не требуется предъявление иска стороной, возражающей против признания сделки недействительной. Суд отметил, что возврат имущества и денег происходит независимо от инициативы сторон, что защищает интересы обманутых участников сделки, передает РИА Новости.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы Полины Лурье и подтвердил право собственности российской певицы Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.