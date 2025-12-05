Фирму из Нью-Йорка оштрафовали на $7 млн за нарушение санкций против РФ

По данным ведомства, штраф составил 7 млн 139 тысяч 305 долларов. В заявлении говорится, что нарушение возникло в результате операций с имуществом, которое американские власти считают связанным с Олегом Дерипаской. Кроме того, фирма, как утверждает OFAC, на протяжении более чем 45 месяцев не уведомляла регулятора о наличии «замороженных активов», что является обязательным требованием санкционного режима.