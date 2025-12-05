Ричмонд
Фирму из Нью-Йорка оштрафовали на $7 млн за нарушение санкций против РФ

Минфин США сообщил о наложении штрафа на нью-йоркскую компанию за нарушение санкционного режима в отношении российского бизнесмена Дерипаски.

Минфин США сообщил о наложении штрафа на нью-йоркскую компанию за нарушение санкционного режима в отношении российского бизнесмена Дерипаски. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

По данным ведомства, штраф составил 7 млн 139 тысяч 305 долларов. В заявлении говорится, что нарушение возникло в результате операций с имуществом, которое американские власти считают связанным с Олегом Дерипаской. Кроме того, фирма, как утверждает OFAC, на протяжении более чем 45 месяцев не уведомляла регулятора о наличии «замороженных активов», что является обязательным требованием санкционного режима.

Минфин США указал, что в период с апреля 2018 года по май 2020 года компания получила свыше $31 тысячи от структуры, которая, по версии Вашингтона, находится под контролем Дерипаски.

Персональные санкции в отношении российского бизнесмена были введены в 2018 году. Позднее, в 2019-м, ему удалось вывести из-под ограничений ряд крупных активов, включая En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго», за счёт ухода из управления и выполнения условий, согласованных с американской стороной.

В октябре 2024 года Дерипаска выиграл судебный процесс против юридической фирмы, требовавшей от него $300 млн. При этом в Европейском союзе обсуждается передача активов, связанных с предпринимателем, австрийскому банку в качестве компенсации за понесённые в России убытки.

