Покрестился в России и просил гражданство: все о жизни Тагавы, сыгравшего Шанг Цзуна в Mortal Kombat

В возрасте 75 лет умер американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который играл могущественного колдуна Шанг Цзуна в Mortal Kombat. Актер, который запомнился зрителям своими культовыми фразами, имел тесную связь с Россией — у него было православное крещение с именем Пантелеимон и, по некоторым данным, российское гражданство. Кроме того, он пытался найти русскую девушку на программе «Давай поженимся». О том, что известно о легендарном актере кино и озвучки — в материале URA.RU.