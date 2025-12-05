В Индии появилась огромная матрешка. Видео

Любой желающий может зайти внутрь инсталляции и попробовать себя в роли ведущего, так как в ней установлены профессиональный микрофон, осветительное оборудование и рабочий стол. Арт-объект призван символизировать открытость нового медиапроекта и его диалог с индийской аудиторией.