Под Воронежем многодетной матери незаконно отказали в получении пособия

Как отметила в жалобе женщина, являющаяся многодетной матерью, в августе 2025 года она обратилась с заявлением в отделение Соцфонда России по Воронежской области о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Но ей отказали по причине наличия дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде остатков процентов по вкладам на счетах в банках. Лискинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению и обнаружила нарушения.