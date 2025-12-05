Под Воронежем многодетной матери незаконно отказали в получении пособия

Отделение Соцфонда России по Воронежской области незаконно отказало женщине в получении пособия. Права жительницы восстановили благодаря вмешательству прокуроров.
Как отметила в жалобе женщина, являющаяся многодетной матерью, в августе 2025 года она обратилась с заявлением в отделение Соцфонда России по Воронежской области о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Но ей отказали по причине наличия дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде остатков процентов по вкладам на счетах в банках. Лискинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению и обнаружила нарушения.
— Органом соцзащиты указанный доход учтен непропорционально месяцам, вошедшим в расчетный период для определения права на единое пособие. Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав многодетной матери о признании решения Соцфонда незаконным и возложении обязанности назначить заявительнице ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Женщина будет получать пособия на четверых детей в размере более 60 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.