Рэпера Icegergert оштрафовали на две тысячи рублей за лозунг в поддержку АУЕ*

Савеловский районный суд Москвы в пятницу, 5 декабря, оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Георгия Гергерта, который известен под псевдонимом Icegergert, за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с АУЕ*.

Савеловский районный суд Москвы в пятницу, 5 декабря, оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Георгия Гергерта, который известен под псевдонимом Icegergert, за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с АУЕ*.

— Суд признал виновным Гергерта по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организаций) и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму две тысячи рублей, — цитирует решение суда ТАСС.

Ранее в отношении рэпера Icegergert возбудили административное дело о пропаганде экстремизма. Во время концерта он выкрикнул со сцены: «Жизнь ворам»*. Чем еще известен музыкант — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что рэперу необходимо отправиться служить в армию. По его мнению, служба в армии ВС РФ обязательно пойдет на пользу музыканту.

* «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.