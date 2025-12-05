Ричмонд
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В комплексе «Грозный-Сити» в Чечне произошел взрыв

Взрыв в комплексе «Грозный-Сити» произошел примерно в семь часов утра.

Источник: Комсомольская правда

В одном из высотных зданий в квартале «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. В результате повреждены как минимум пять этажей. Официальные ведомства информацию о происшествии пока не подтверждают.

Как передает «КП-Северный Кавказ», по предварительным данным, взрыв произошел примерно в семь часов утра. Ударная волна выбила окна и часть строительных конструкций в одном из зданий в квартале «Грозный-Сити».

После взрыва в одном из помещений начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы. У здания находятся по меньшей мере четыре спецмашинs МЧС. Данные о пострадавших пока отсутствуют.

В ночь на пятницу, 5 декабря, на Северном Кавказе ввели режим беспилотной опасности. В аэропортах Грозного, Владикавказа, Махачкалы и Магаса с шести утра введены ограничения на прилеты и вылеты.