В комплексе «Грозный-Сити» в Чечне произошел взрыв

В одном из высотных зданий в квартале «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв. В результате повреждены как минимум пять этажей. Официальные ведомства информацию о происшествии пока не подтверждают.
Как передает «КП-Северный Кавказ», по предварительным данным, взрыв произошел примерно в семь часов утра. Ударная волна выбила окна и часть строительных конструкций в одном из зданий в квартале «Грозный-Сити».
После взрыва в одном из помещений начался пожар. На месте происшествия работают оперативные службы. У здания находятся по меньшей мере четыре спецмашинs МЧС. Данные о пострадавших пока отсутствуют.
В ночь на пятницу, 5 декабря, на Северном Кавказе ввели режим беспилотной опасности. В аэропортах Грозного, Владикавказа, Махачкалы и Магаса с шести утра введены ограничения на прилеты и вылеты.