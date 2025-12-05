Житель Челябинска с 13-летним сыном утонули во время рыбалки

В Челябинской области на пруду «Песчаный» в Карталинском муниципальном округе были обнаружены тела утонувшего мужчины 1976 года рождения и мальчика 2012 года рождения. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, 4 декабря они приехали на водоем на личном транспорте для рыбалки и после этого перестали выходить на связь. Машину рыбаков заметил друг семьи и вызвал экстренные службы.
Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда нашли тела в полынье примерно в 100 метрах от берега на глубине около двух метров. Их подняли на поверхность, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, уточнили в МЧС. На месте происшествия работали сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона, Локомотивного поисково-спасательного отряда, полиция, Следственный комитет и медики скорой помощи.
В ведомстве отметили, что все службы действовали в тесной координации, чтобы как можно быстрее завершить поисково-спасательные работы. Кроме того, родственникам погибших оказывают психологическую помощь, передает Telegram-канал МЧС.
Ранее двое детей утонули в городском пруду Новосибирска. Мальчики 12 и 11 лет случайно наступили на лед во время прогулки. Он не выдержал их веса и треснул, после чего дети провалились в холодную воду. Выбраться на берег им не удалось.