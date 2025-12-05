Ричмонд
Baza: 200 россиян не смогли вылететь из аэропорта Египта из-за поломки самолета

В Египте 200 россиян в течение 12 часов не могли улететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Причиной многократных переносов рейса, предположительно, стала поломка самолета. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

— Рейс постоянно переносили, никто не мог назвать истинную причину задержки и обозначить, сколько туристам еще ждать, а представители авиакомпании «AlMasria» ни разу не вышли к людям. Вместо этого пассажиров перекидывали по разным гейтам, где им не хватало места, и они начинали ссориться между собой, — говорится в публикации.

Позже туристы заблокировали соседние гейты, чтобы другие пассажиры также не смогли улететь. Только после этого им выдали еду и воду, а еще через два часа они вылетели в Россию.

Однако сотрудники аэропорта отказались ставить отметки о задержке рейса на посадочных талонах, поэтому туристы не смогут получить компенсацию за 14-часовую задержку, передает Telegram-канал.

2 декабря авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Инцидент произошел после посадки в салон, когда женщина начала вести себя неадекватно.

До этого беременная пассажирка Tibet Airlines на протяжении часа кричала на экипаж самолета после того, как ей отказали в посадке. Инцидент произошел утром 10 ноября в аэропорту Чэнду Шуанлю, расположенном в китайской провинции Сычуань.