В Кургане полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Заозерном

В ведомстве уточнили, что полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13,4 FP60COOL находился в сцепке с грузовым автомобилем и в момент аварии стоял. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи просят откликнуться всех, кто видел момент столкновения, а также водителей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать участок дороги около 21:51 14 ноября. Ведомство отмечает, что любая информация, в том числе данные о дорожной обстановке перед аварией, поможет восстановить полную картину происшествия и установить детали трагедии.