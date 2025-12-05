Ричмонд
слабый снег
Icegergert оштрафовали на 2000 рублей за выкрик «Жизнь ворам!»*

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Icegergert (настоящее имя —Георгия Гергерта, прим. URA.RU) за пропаганду экстремистской символики АУЕ* («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) «Жизнь ворам» на концерте. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

Рэпера Icegergert оштрафовали по статье о пропаганде экстремистской организации.

«Суд признал виновным Гергерта по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 2 тысячи рублей», — говорится в решении суда. Его сообщение передает ТАСС.

Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) было признано экстремистским и запрещено на территории России решением Верховного суда в 2020 году. Инцидент с исполнителем произошел во время его выступления в Москве.

*принадлежит АУЕ (Арестантское уголовное единство), организации признанной экстремистской и запрещенной в России.