Путин и Моди обменялись рукопожатием перед началом переговоров. Видео

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в узком составе в рамках государственного визита российского лидера. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Лидеры России и Индии провели встречу перед началом официальных переговоров.

«Путин и Моди, пожав друг другу руки, сфотографировались перед переговорами в узком составе», — пишет в своем telegram-канале RT. Встреча лидеров прошла после официальной церемонии встречи в президентском дворце. Ранее улицы Нью-Дели были украшены плакатами с изображениями двух политиков в честь визита.

До этого Путин и Моди уже прибыли в официальную резиденцию главы индийского правительства в Нью-Дели, где начали двустороннюю встречу. В рамках государственного визита в той же резиденции также запланирован официальный ужин с участием российского лидера и премьер-министра Индии.

Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
