Пять человек пострадали в аварии легковушек на трассе в Башкирии

На трассе Белебей — Бакалы произошла авария с пятью пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В Белебеевском районе Башкирии произошла жесткая авария с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции республики, утром 5 декабря примерно в девять часов на втором километре дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись «Дэу Нексия» и «Черри».

В результате столкновения травмы получили пять человек. Троих из них находились в «Дэу» и двое — в «Черри». Их сейчас осматривают медики.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Все детали и причины аварии сейчас выясняются.

