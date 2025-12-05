Пять человек пострадали в аварии легковушек на трассе в Башкирии

В Белебеевском районе Башкирии произошла жесткая авария с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции республики, утром 5 декабря примерно в девять часов на втором километре дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись «Дэу Нексия» и «Черри».
В результате столкновения травмы получили пять человек. Троих из них находились в «Дэу» и двое — в «Черри». Их сейчас осматривают медики.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Все детали и причины аварии сейчас выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.