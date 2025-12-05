В Щучьем после скандального задержания начали судить экс-замглавы МО МВД Порядина

По информации щучанских источников редакции, задержанный водитель является сыном одного из местных влиятельных силовиков. Молодой человек ранее имел проблемы с законом и не отличается примерным поведением. После задержания он уехал в Челябинск, там обратился в медучереждение и написал заявление на Порядина. «Когда полицейский в свой выходной задерживает преступника, обычно хвалят сотрудника — а здесь вышло наоборот», — удивляются источники.