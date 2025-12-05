Экс-сотрудник ГАИ Челябинска, уличенный в коррупции, пытался вернуться на службу

Сейчас дело Позднякова находится в суде. Для обеспечения гражданского иска на его квартиры в Челябинске и Москве наложен арест. Также под ограничения попали автомобиль и денежные средства. В общей сложности у экс-силовика арестовано почти 36 млн рублей.