В Перми раскрыли коррупционное дело на 10 миллионов рублей

Компанию признал виновной и назначили штраф.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края сообщила о завершении проверки соблюдения антикоррупционных норм в одной из коммерческих компаний региона.

По данным надзорного ведомства, руководитель фирмы передал представителю организации-заказчика свыше 10 миллионов рублей. Деньги, как установили проверяющие, предназначались за содействие в заключении контракта на строительно-монтажные работы и последующее покровительство при выполнении обязательств.

После выявленных фактов прокуратура возбудила административное дело, касающееся незаконного вознаграждения от имени юридического лица. По итогам рассмотрения компания признана виновной и получила штраф в размере 10 миллионов рублей.

При использовании материала обязательна ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации.