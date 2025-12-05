В Перми раскрыли коррупционное дело на 10 миллионов рублей

По данным надзорного ведомства, руководитель фирмы передал представителю организации-заказчика свыше 10 миллионов рублей. Деньги, как установили проверяющие, предназначались за содействие в заключении контракта на строительно-монтажные работы и последующее покровительство при выполнении обязательств.